Al via l'Election Day, seggi aperti in 4 Stati

Al via la lunga giornata elettorale per le presidenziali americane. Seggi aperti a New York e in altri quattro stati della costa orientale degli Stati Uniti. "E' l'Election Day. Vai a votare America!", ha twittato Joe Biden. Il candidato democratico alla Casa Bianca nel corso della giornata sarà ancora in campagna elettorale nello Stato chiave della Pennsylvania. Donald Trump, in una intervista di prima mattina su Fox, si dice ottimista. "Sento di avere buone chance", ha detto il presidente americano.