Trump minaccia di licenziare Fauci

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Sembra vicina la resa dei conti tra Donald Trump e Anthony Fauci, il super esperto di malattie infettive che è stato molto critico verso la Casa Bianca per la gestione della pandemia. Il presidente americano, durante un comizio in Florida, ai supporter che cantavano 'Licenzia Fauci', ha risposto: "Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po' dopo le elezioni". Ed ha aggiunto: "Apprezzo il suggerimento". (ANSA).