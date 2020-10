Nuova Zelanda: i laburisti di Ardern vincono le elezioni

Il partito laburista del primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha vinto in modo schiacciante le elezioni generali. La vittoria è stata ammessa dalla sua avversaria Judith Collins.

"Al primo ministro Jacinda Ardern, a cui ho telefonato, faccio le congratulazioni per il risultato perché credo sia un risultato eccezionale per il partito laburista", ha detto Collins in un discorso televisivo. Con un quarto dei voti ancora da scrutinare, il partito laburista ha ottenuto il 49% dei voti e il suo alleato il Green Party il 7,6%, mentre il National Party di Collins ha ottenuto il 27% dei consensi. (ANSA).