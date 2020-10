Thailandia: corteo pro-democrazia, in migliaia a Bangkok

Alcune migliaia di persone sono già affluite durante la mattina nella parte storica di Bangkok, nel giorno di una manifestazione pro-democrazia annunciata da tempo e che giunge in un clima di crescente tensione, dopo che la polizia ieri ha arrestato 21 attivisti che stavano preparando il loro accampamento per oggi.

Nell'area attorno al Monumento per la Democrazia, da stamattina presto stanno arrivando sia giovani manifestanti che chiedono la caduta del governo di Prayuth Chan-ocha, sia gruppi di monarchici che considerano blasfeme le critiche alla monarchia giunte da alcuni leader della protesta negli ultimi mesi.

I due gruppi sono tenuti a distanza da migliaia di poliziotti, ma dato che in serata il convoglio a protezione del re Vajiralongkorn passerà lungo l'area occupata, il timore che la tensione degeneri in scontri è diffuso, anche perché alcuni leader dei manifestanti hanno espresso l'intenzione di circondare la sede del governo.

Oltre alla caduta dell'esecutivo, erede della giunta salita al potere con il golpe del 2014, i manifestanti pro-democrazia chiedono anche una nuova Costituzione e la fine della persecuzione dei dissidenti politici.