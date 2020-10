Donald Trump negativo al test rapido del Covid

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al Covid-19 "diversi giorni di seguito" utilizzando un test rapido. Lo ha detto il medico della Casa Bianca.

"In risposta alla tua domanda sui più recenti test Covid-19 del Presidente, posso informarti che è risultato negativo per diversi giorni consecutivi utilizzando (il) Abbott BinaxNOW", ha detto il dottor Sean Conley in una lettera resa pubblica dalla Casa Bianca.

"L'Oms - ha subito twittato Trump - ha ammesso che avevo ragione. I lockdown stanno uccidendo i Paesi in tutto il mondo. La cura non può essere peggiore del problema".