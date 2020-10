Francia: Nuova Caledonia,chiuse urne referendum indipendenza

Vince il No all'indipendenza dalla Francia nel referendum in Nuova Caledonia, l'arcipelago del Pacifico possedimento francese. in cui le urne sono chiuse da alcune ore. Il no, secondo l'Alto Commissariato locale ha vinto di misura. Due anni fa, un primo referendum sullo stesso tema diede già la vittoria al No con il 56,7% di maggioranza.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto di accogliere "con un profondo sentimento di riconoscenza e di umiltà" il risultato del referendum in Nuova Caledonia. Stando ai dati finali, il No all'indipendenza dalla Francia ha ottenuto la maggioranza con il 53,26% dei voti. "Gli elettori si sono espressi - ha dichiarato il presidente della Repubblica - hanno in maggioranza confermato il loro auspicio di mantenere la Nuova Caledonia in Francia. In quanto capo dello stato, accolgo questo segnale di fiducia nella Repubblica con un profondo sentimento di riconoscenza. E ne accolgo al tempo stesso i risultati con umiltà".