Coronavirus: nuovo record in Israele, 6.861 contagi in 24 ore

Nuovo record di contagi in Israele: nelle ultime 24 ore il ministero della sanità ha segnalato 6.861 casi a fronte di quasi 60mila test, con un tasso di morbilità di poco meno del 12%. Al momento negli ospedali sono ricoverate 1.352 persone, di cui 668 gravi.

Si prevede che nel fine settimana si sorpassino gli 800 casi, limite massimo per gli ospedali. Oggi altra riunione del Gabinetto di governo: possibili restrizioni alle funzioni religiose di Kippur e alla possibilità di manifestare.

I casi confermati di coronavirus in Russia sono cresciuti di 6.431 unità nelle ultime 24 ore, un record dal 13 luglio. Lo riporta il centro di crisi anti-coronavirus. Secondo il centro di crisi, negli ultimi cinque giorni il tasso di crescita giornaliera non ha superato lo 0,6%. La Russia ha registrato un totale di 1.122.241 casi di coronavirus, con una marcata crescita negli ultimi giorni. I morti sono stati invece 150, per un totale di 19.799.

L'Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore un nuovo record di morti dovuti alla pandemia da coronavirus. L'ultimo rapporto giornaliero del ministero della Sanità indica che sono 470 le persone decedute in tutto il Paese, portando il totale da marzo a 13.952. Alto anche il numero dei contagiati (12.027) che hanno fatto salire il bilancio globale dei casi rilevati in sette mesi a 652.174, di cui 120.994 sono ad oggi ancora attivi.

Intanto in Giappone il Grande slam di judo - uno dei maggiori tornei del circuito mondiale di questo sport, in calendario per il mese di dicembre - è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato l'International Disciplinary Federation (IFJ).

In Francia il ventinovenne ex bodyguard di Emmanuel Macron finito al centro dello polemiche per le violenze da lui commesse durante la manifestazione del primo maggio 2018 a Parigi, Alexandre Benalla, è stato ricoverato oggi in rianimazione dopo aver contratto il coronavirus. Lo riferisce Le Parisien.

E nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato ieri che sarà di "sei mesi" la durata prevista delle nuove restrizioni ripristinate dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. Johnson ha precisato che la settimana prossima l'esecutivo sottoporrà al Parlamento un'estensione della legislazione di emergenza approvata in primavera nella fase più acuta della pandemia.

Le misure includono anche la riduzione a 15 persone del numero massimo di invitati ai matrimoni. Johnson ha definito la situazione attuale "un pericoloso punto di svolta" da affrontare subito.

Ieri l'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato un numero record di due milioni di nuovi casi di Covid-19 nella settimana dal 14 al 20 settembre (+5% rispetto alla settimana precedente) , ma il numero dei decessi è sceso del 10%. Con l'eccezione dell'Africa, in tutti i continenti si è registrato un aumento dei casi. Finora, nel mondo si registrano 31.630.912 casi, inclusi 971.360 morti.