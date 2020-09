Usa 2020, Trump: 'Se Biden vince, la Cina vince'

Scontro a distanza tra i candidati Usa. "Se Joe Biden vince, la Cina vince", afferma il presidente americano Donald Trump nel corso di un comizio in Wisconsin. "Trump guarda solo a Wall Street, non agli americani", replica il candidato democratico nel corso di un drive-in town hall organizzato da Cnn in Pennsylvania. "Questa campagna è Scranton contro Park Avenue. Tutto quello che Trump vede da Park Avenue è Wall Street. Tutto quello a cui pensa è Wall Street", aggiunge.