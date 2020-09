Bielorussia: 'scomparsa' un'altra dissidente

Si sono persi i contatti con un'altra dissidente bielorussa, Antonina Konovalova: lo riferisce lo staff di Svetlana Tikhanovskaya, la principale candidata dell'opposizione alle presidenziali del 9 agosto, precisando che "al momento non si sa dove sia" la donna.

Intanto, l'oppositrice bielorussa Maria Kolesnikova è detenuta nella regione di Gomel. Lo ha detto il quartier generale dell'aspirante presidente bielorusso Viktor Babariko. "Al nostro quartier generale sono giunte informazioni da diverse fonti anonime secondo cui Maria Kolesnikova è stata arrestata e ora è detenuta nei locali del distaccamento della guardia di frontiera di Mozyr (unità militare n. 1257. 247768) con sede nella località di Prudok, nel distretto di Mozyr nella regione di Gomel", ha dichiarato in un comunicato il quartier generale di Babariko. È stato firmato un contratto per conto di Kolesnikova con un avvocato con sede a Mozyr, che ha presentato una notifica di accettazione della difesa e una copia della sua autorizzazione all'unità militare, ha detto il quartier generale. "Gli è stato però detto dall'unità militare che Maria Kolesnikova non era lì", ha aggiunto. Lo riporta Interfax. Kolesnikova è stata la responsabile della campagna elettorale di Viktor Babariko, prima che fosse arrestato, e poi stretta alleata di Svetlana Tikhanovskaya.

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko non ha escluso la possibilità di elezioni presidenziali anticipate dopo una non meglio precisata riforma costituzionale. Però avverte: 'se la Bielorussia crolla, poi toccherà alla Russia'.