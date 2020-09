Iran: esplode autocisterna cloro, oltre 200 intossicati

Almeno 217 persone sono rimaste intossicate dall'esplosione di un'autocisterna piena di cloro in un villaggio della provincia occidentale di Ilam. Lo fa sapere l'agenzia Irna, che aggiunge che non ci sono morti.

L'agenzia cita il rettore della facoltà di medicina della locale università provinciale, Mohammad Karimian, secondo cui si tratta di un incidente e non è collegato a terrorismo. "La negligenza del camionista è la ragione dell'esplosione del serbatoio da 800 chili che trasportava" sull'autocisterna. Le persone intossicate dal cloro, ha aggiunto Karimian, sono state tutte ricoverate inospedale.