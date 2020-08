Usa 2020: Trump, 'Portland un caos, fare pulizia o lo farò io'

"A Portland c'e' il caos, ed e' cosi' da molti anni. Se questo zimbello di sindaco non farà pulizia andremo li' e lo faremo noi per loro": cosi' Donald Trump su twitter torna a invocare il pugno duro sulle proteste nella città in cui negli scontri e' stato ucciso un attivista di estrema, destra sostenitore del tycoon.

Il presidente Usa conferma anche la sua visita a Kenosha, la città del Wisconsin in cui e' stato ferito Jacob Blake, per incontrare le forze dell'ordine.

"I sindaci e i governatori della sinistra radicale guidano città in balia di una folle violenza - prosegue Trump - e hanno perso il controllo del loro 'Movimento'". "Gli anarchici e i sobillatori hanno preso la mano e non ascoltano nessuno, e hanno costretto Slow Joe a uscire fuori dal suo sottoscala", conclude il tycoon riferendosi alla ripresa della campagna elettorale in persona da parte di Joe Biden.

Biden attacca: "Donald Trump ha fomentato la violenza nelle città americane. Lo fa perché è debole", ha detto parlando in Pennsylvania dove è ripartita in queste ore la sua campagna elettorale in persona.