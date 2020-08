Emirati-Israele, al via il primo incontro bilaterale

Subito dopo l'atterraggio ad Abu Dhabi del primo volo diretto da Tel Aviv, il ministro di Stato degli Emirati arabi uniti Anwar Mohammed Gargash ha ricevuto il capo della delegazione israeliana, il Consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat. Al colloquio ha preso parte anche Jared Kushner, consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu.

"Una scena penosa". Così il premier palestinese Mohammad Shtayyeh ha criticato il primo volo diretto tra Israele e gli Emirati Arabi con a bordo una delegazione israeliana e Usa. Un volo - ha detto in apertura della riunione di governo a Ramallah - "in chiara violazione della posizione araba sul conflitto arabo-israeliano". "Ci sarebbe piaciuto molto di più vedere - ha continuato - un volo degli Emirati atterrare a Gerusalemme dopo la sua liberazione. Ma viviamo in un'epoca araba difficile".