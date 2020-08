L'uragano Laura perde forza, declassato a categoria 2

L'uragano Laura continua la sua corsa ma perde forza e con venti rallentati a 110 miglia orarie è adesso in categoria 2. Lo riferisce la Cnn. Si prevede inoltre un ulteriore indebolimento della perturbazione e con tutta probabilità diventerà una tempesta tropicale mentre viaggia dalla Louisiana all'Arkansas.

"L'uragano, estremamente pericoloso, ha toccato terra nei pressi di Cameron in Louisiana", aveva precedentemente specificato il centro nazionale per il monitoraggio degli uragani nel suo più recente bilancio, prevedendo inondazioni in alcune zone dello Stato, a 15 anni dalle devastazioni di Katrina.