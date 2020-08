Coronavirus: scuse dai reali d'Olanda per aver violato regole a Mykonos

Il Re e la Regina d'Olanda si sono scusati dopo aver ammesso di aver violato le regole sul distanziamento sociale mentre erano in vacanza a Mykonos in Grecia: scuse arrivate dopo che sui social media era circolato una foto in cui i reali erano ritratti con un uomo, il proprietario di un ristorante dove avevano mangiato, che abbraccia la sovrana per lo scatto, secondo quanto scrive Kathimerini.

Re Willem-Alexander e la regina Maxima si sono giustificati su Twitter con la "spontaneità del momento, per questo non siamo stati attenti. Ma avremmo dovuto. Perché anche in vacanza, rispettare le regole contro il coronavirus è essenziale per sconfiggerlo".