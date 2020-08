Allarme in Spagna e Germania, nuovi record di casi

Hanno superato la soglia dei 22 milioni i casi di coronavirus nel mondo e 780 mila morti dall'inizio della pandemia. Cifre destinate a continuare a salire, con il virus che ancora galoppa in Stati Uniti e Brasile, riprende forza in alcune aree dell'Asia e si abbatte con una crescente seconda ondata sull'Europa in vacanza. Con 3.715 nuovi contagi in 24 ore, la Spagna segna un altro record negativo dalla fine del suo lockdown. In Germania, dove si contano finora meno di 10 mila morti (9.243) e i numeri dell'epidemia sono ben lontani da quelli spagnoli e francesi, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.510 nuovi casi, l'aumento più alto da tre mesi a questa parte, sottolinea il Robert Koch Institut.