Un'auto si è schiantata contro un gruppo di persone stamattina a Berlino, ferendone 7 di cui 3 sono in gravi condizioni. Lo riferisce la Bild online. Secondo un portavoce della polizia, si ipotizza al momento un incidente a causa dell'alta velocità per cui l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto in una curva.

L'incidente, prosegue il giornale tedesco, si è verificato alle 7.20 di stamani in Hardenbergplatz, vicino alla stazione Zoologischer Garten.