Coronavirus: il piano del governo Gb vale oltre 33 miliardi

Vale 30 miliardi di sterline, oltre 33 miliardi di euro, il nuovo piano di aiuti pubblici a economia e occupazione illustrato oggi dal governo britannico di Boris Johnson per affrontare la prossima fase dell'emergenza coronavirus. Fra le misure non preannunciate, ma indicate ai Comuni nello statement sul bilancio dal cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, c'è anche - a sostegno del pericolante settore dell'ospitalità - un inedito buono sconto governativo del 50% per ciascun cittadino che andrà al ristorante ad agosto.