Barack Obama e il suo ex vice appariranno insieme domani per una "raccolta fondi virtuale", per la prima volta da quando in aprile l'ex presidente ha dato il suo endorsement al candidato dem alla Casa Bianca.

"Raggiungero' il mio amico Joe Biden domani per parlare di tutto cio' che e' in gioco in queste elezioni. Questo e' un momento critico della nostra storia e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per trasformare questo Paese in cio' che sappiamo puo' essere", ha twittato Obama. ansa.