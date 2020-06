Justin Bieber nega le accuse per molestie sessuali

Justin Bieber nega le accuse di molestie sessuali. Su Twitter la star afferma: "i rumors sono rumors ma le accuse di abusi sono qualcosa che prendo seriamente. Nelle ultime 24 ore su Twitter è apparsa una storia che mi implica in molestie sessuali il 9 marzo del 2014 a Austin, in Texas, all'hotel Four Season. Voglio essere chiaro: non c'è nulla di vero". I tweet di Bieber seguono le accuse avanzate su un account anonimo da una donna di nome 'Danielle'.