Cina: processo per spionaggio contro due canadesi

L'ex diplomatico Michael Kovrig e l'uomo d'affari Michael Spavor, canadesi arrestati a dicembre 2018 in Cina, vanno a processo per spionaggio. La procura di Pechino, secondo i media cinesi, ha avviato un procedimento pubblico contro Kovrig per "furto di informazioni sensibili", mentre la procura di Dandong, nel Liaoning, ha promosso una iniziativa analoga contro Spavor per "furto di informazioni sensibili di intelligence". I due sono stati formalmente accusati di furto di segreti di Stato a marzo del 2019.