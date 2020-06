Trump prova a bloccare libro di Bolton

L'amministrazione Trump chiede un ordine restrittivo di emergenza per bloccare la pubblicazione del libro dell'ex consigliere alla sicurezza di Donald Trump, John Bolton. Il governo chiede un'udienza per il 19 giugno considerato che il libro dovrebbe uscire il 23 giugno. "ha infranto la legge", sostiene il presidente. "E' un bugiardo - sottolinea -. Alla Casa Bianca non lo sopportava nessuno".