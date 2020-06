Germania: Seehofer, respinto ricorso Afd

La Corte costituzionale tedesca ha dato ragione al partito di estrema destra Afd, che aveva fatto ricorso contro il ministro dell'Interno Horst Seehofer. Il ministro del gabinetto Merkel non avrebbe dovuto pubblicare sul sito internet del ministero un'intervista rilasciata alla Dpa nel 2018, in cui criticava il partito dell'ultradestra. Stando al giudizio della Corte, in questo modo Seehofer avrebbe violato il principio della neutralità dello Stato, minando le pari opportunità dei partiti.