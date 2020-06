Mozambico: naufraga barcone, 13 i morti

Almeno tredici persone sono morte annegate martedì scorso dopo il naufragio di una barca finita al largo, a causa del maltempo, delle coste dell'estremo nord del Mozambico. Lo ha riferito oggi la polizia locale.

L'imbarcazione, con a bordo una cinquantina di persone, aveva lasciato la città costiera di Memba in direzione Mocimboa da Praia, 200 km più a nord, ma era stata sorpresa dal maltempo e nella notte si era infranta contro uno scoglio. Il naufragio si è verificato in un'area dove agiscono i jihadisti filo-Isis, che negli ultimi mesi hanno ucciso oltre mille persone tra civili, poliziotti e militari. La polizia sospetta che questi gruppi reclutino combattenti nelle regioni frontaliere di Cabo Delgado e li mandino nei teatri delle loro operazioni via terra o via mare.