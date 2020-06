Trump a chi protesta, 'non inginocchiatevi'

"Non inginocchiatevi": è il monito di Donald Trump su Twitter, a proposito del gesto simbolo di chi manifesta contro il razzismo e la violenza della polizia.

Nato sui campi di football americano come forma di protesta da parte di alcuni giocatori, viene visto dal presidente come un gesto irriverente contro l'inno nazionale e la bandiera. Ci sono molti altri modi per protestare", ha affermato Trump.