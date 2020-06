Trump costruisce un 'muro' intorno alla Casa Bianca

Donald Trump blinda la Casa Bianca con un 'muro'. Ed è polemica sui social: il video che mostra la recinzione è virale e molti ironizzano. "Vuole costruire un muro", quello con il Messico, per "proteggere gli americani e costruisce un muro davanti alla Casa Bianca per proteggersi dagli americani", è uno dei commenti. "Il sogno di Trump di costruire un muro diventa realtà", ironizzano altri. La recinzione è stata issata dopo le proteste degli ultimi giorni per George Floyd, l'afroamericano morto sotto la custodia della polizia.

Il 'muro' di recinzioni intorno alla Casa Bianca resterà fino al 10 giugno. Lo afferma il Secret Service spiegando che l'area resterà chiusa per mantenerne la sicurezza e consentire allo stesso tempo manifestazioni pacifiche.