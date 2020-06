Michel: 'Vertice Ue il 19 giugno in videoconferenza'

A seguito delle consultazioni, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha deciso di convocare il vertice dei 27 leader, per il 19 giugno, in videoconferenza. Il bilancio pluriennale della Ue ed il Recovery Fund sono all'ordine del giorno. "Questa sarà una preparazione approfondita per un prossimo summit, in una data successiva, che dovrebbe essere, se possibile, un incontro fisico". Lo scrive il portavoce di Michel su Twitter.