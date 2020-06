Fauci, incontri con Trump ridotti

Anthony Fauci, il massimo esperto di sanità pubblica del governo americano e membro della task force anti Covid, ha dichiarato di non essere più in contatto frequente con il presidente Donald Trump. Rispondendo ad una domanda di Stat News, il virologo ha detto: "Come avrà probabilmente notato, gli incontri della task force non si sono verificati così spesso negli ultimi tempi. E certamente i miei incontri con il presidente sono stati drasticamente ridotti". Ed alla Cnn Fauci ha detto di non vedere Trump da due settimane, cioè dal 18 maggio, durante una videoconferenza con i governatori. Le frizioni sono cresciute nel tempo, tra le altre cose perché Trump non apprezza l'atteggiamento prudente di Fauci sulle riaperture dopo il lockdown: "Capisco il bisogno di normalità della popolazione, ma sono preoccupato per la gente che si affolla nei bar", ha detto Fauci. E sul vaccino, per il quale potrebbero volerci ancora 12-18 mesi, è stato cauto: "Non vi è alcuna garanzia che sarà efficace".