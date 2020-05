Erdogan inaugura maxiospedale a Istanbul

"Istanbul è diventata un centro internazionale per la sanità. In questo periodo in cui comprendiamo meglio l'importanza delle strutture sanitarie, questo ospedale è un orgoglio per la Turchia". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, inaugurando insieme al premier nipponico Shinzo Abe, il nuovo maxi-ospedale di Basaksehir a Istanbul, costruito da un consorzio turco-giapponese.

Ribattezzato Cam e Sakura (Pino e Ciliegio) dai due alberi simbolo dei due Paesi, esemplari dei quali sono stati piantati dentro la struttura, il nosocomio conta 2.682 posti letto, tutti dotati terapia intensiva. Una prima sezione era stata aperta un mese fa per essere utilizzata anticipatamente per l'emergenza Covid-19. "Mi auguro che questo ospedale sia fonte di salute e benessere per il popolo turco", ha detto dal canto suo Abe, assicurando che Tokyo intende proseguire la cooperazione bilaterali in diversi settori.