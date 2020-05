++ Regling, con il Mes per l'Italia risparmi fino a 7 mld ++

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAG - "Tutti i Paesi possono ricevere il 2% del proprio Pil" e "ognuno può calcolare i vantaggi. Per la Spagna, che ha un tasso appena sotto l'1%, il risparmio sarebbe di 200 milioni di euro all'anno, che per l'orizzonte di dieci anni (di durata del prestito, ndr), sarebbero 2 miliardi.

Se si fa il calcolo per l'Italia, sarebbero 7 miliardi, perché i tassi d'interesse sono più alti". Lo ha detto il direttore generale del Mes, Klaus Regling, in un'intervista ad ANSA, DPA, EFE, ANP e AFP.(ANSA).