Ministro Gb, solo il vaccino fermerà virus

"Nessuno è al sicuro da questa pandemia finché non lo sarà ciascun singolo individuo". Lo scrive il ministro britannico per lo Sviluppo economico Anne-Marie Trevelyan nel giorno in cui a Bruxelles si tiene la conferenza dei donatori per la ricerca di un vaccino contro il coronavirus co-presieduta dal Regno Unito. "Solo una cosa fermerà la pandemia: un vaccino. Tutti noi contribuiamo alla guerra contro questa malattia in modi diversi. Il Regno Unito si è impegnato a diventare il più grande donatore del fondo internazionale per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus, che salverà vite e risorse in tutto il mondo, anche nei nostri due paesi", ha spiegato il ministro parlando dell'iniziativa lanciata da Onu e Oms. "I nostri scienziati dell'Università di Oxford hanno iniziato gli esperimenti sull'uomo e stanno collaborando con un altro modello di successo britannico, AstraZeneca. Oxford è anche impegnata con l'italiana Advent-IRBM nella sperimentazione di un vaccino su 500 volontari nel Regno Unito".