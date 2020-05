Expo di Dubai ufficialmente rinviato

L'Expo Universale di Dubai, che si doveva svolgere dall'ottobre del 2020 ad aprile 2021, è stato ufficialmente rinviato di un anno per l'emergenza coronavirus dopo una lunga procedura decisionale. Lo riferiscono gli organizzatori. "Il rinvio dell'Expo 2020 di Dubai ad ottobre 2021 marzo 2022 sarà formalmente approvato dall'Ufficio Internazionale delle Esposizioni", secondo un comunicato degli organizzatori.



"EXPO Dubai si prospetta a questo punto, dopo l'emergenza sanitaria, come la prima opportunità offerta dal più grande evento mai organizzato sulla scena internazionale, con oltre 190 partecipanti, per il rilancio del Sistema Italia, dalle esportazioni al turismo, dalla scienza all'arte e alla cultura". Così il Commissario Generale per la partecipazione dell'Italia alla manifestazione, Paolo Glisenti, dopo la decisione del Bie.