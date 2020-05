Corea del Nord: Kim Jong-un riappare dopo 3 settimane

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è riapparso in pubblico dopo tre settimane di speculazioni sul suo stato di salute. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap.

Kim Jong-un ha tagliato il nastro alla cerimonia di apertura di una fabbrica di fertilizzanti venerdì, ha riferito l'agenzia nordcoreana KCNA, scrivendo che alla sua comparsa "tutti i partecipanti hanno applaudito fragorosamente e gridato evviva". Kim non appariva in pubblico dalla riunione del politburo del Partito dei Lavoratori l'11 aprile. Indiscrezioni dei media, durante la sua assenza, lo avevano dato gravemente malato o addirittura morto in seguito ad un delicato intervento chirurgico. Voci peraltro sempre smentite da Seul, che aveva parlato di fake news assicurando di non aver mai notato nulla di insolito al confine con il Nord.