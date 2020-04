L'European Mediterranean Seismological Centre (Emsc) ha rivisto al ribasso, da 6.5 a 4.5, la magnitudo della scossa di terremoto che ha colpito la regione orientale di Cuba. Anche l'Istituto geofisico statunitense (Usgs) indica per il sisma una magnitudo di 4.5. Il sisma è stato localizzato a 39 km da Baracoa. Per il momento non si hanno notizie di danni o vittime. L'ipocentro del sisma è stato localizzato ad una profondità di 8 km. Baracoa si trova a circa 150 km a est di Guantanamo.