Fauci,raddoppiare test prima di riaprire

(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - Gli Stati Uniti nelle prossime settimane dovrebbero almeno raddoppiare i test per il Covid-19 prima di riaprire l'economia: parola del virologo Anthony Fauci, la voce più autorevole della task force antivirus della Casa Bianca. L'infettivologo, parlando al meeting annuale della National Academy of Sciences, ha spiegato che al momento ci sono circa 1,5-2 milioni di test a settimana ma che non bastano: "Bisogna isolare i contagiati perchè non infettino gli altri e riportare la situazione sotto controllo, altrimenti non torneremo mai alla normalità". E bruciare le tappe nelle riaperture, ha ammonito, "porterà quasi certamente a un rimbalzo dei contagi".