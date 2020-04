Coronavirus: Malta, nessun caso oggi

A 50 giorni esatti dalla scoperta del primo caso, Malta ha passato le prime 24 ore senza nuovi contagi da coronavirus e con ulteriori 19 guariti. Il totale dei casi attivi ora è ridotto a 162. E mentre il Ministro della Salute e vicepremier Chris Fearne, visto il successo, annunciava "a breve" un cauto e graduale allentamento del lockdown, il nuovo premier Robert Abela ha confermato che le riaperture saranno gestite "col bilancino" e che "certamente non sarà permesso fare festa in strada per la fine dell'epidemia".

Le riaperture saranno graduali e monitorate "per evitare una seconda ondata".