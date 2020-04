Coronavirus, i fatti del giorno. Il virus circolava in Spagna dal 15 febbraio

Il coronavirus circolava in Spagna già da metà febbraio. Lo sostiene uno studio dell'Istituto di sanità spagnolo Carlos III, riportato da El Pais, secondo il quale non c'è stato un paziente zero ma "una moltitudine di casi" contemporaneamente. La ricerca, guidata dal biologo Francisco Díez, dimostra che già dal 14 febbraio circolavano tracce del virus in Spagna e dal 18 febbraio a Madrid. Il 23 febbraio, il coordinatore dell'emergenza del Ministero della Salute spagnola, Fernando Simón, aveva dichiarato: "In Spagna non ci sono virus, né la malattia viene trasmessa, né attualmente abbiamo alcun caso".

09:21 Gallera, Rsa forse modello non idoneo Covid - "I controlli ci sono stati, le Ats avevano il compito di sorvegliare e adesso stiamo andando a verificare situazione per situazione. E' chiaro che, forse, quello delle Rsa è un modello che per la gestione dei pazienti Covid è emerso non avere le capacità di farlo". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, a 7 Gold. "Ricordiamo che le Rsa sono tutti enti privati che dovevano avere la capacità di affrontare il tema. Per quello che è successo in Italia e nel mondo, forse è un modello che per la complessità di alcuni pazienti non è idoneo".

09:10 Merkel, 'tempi straordinari, in gioco tenuta Europa' - "Viviamo tempi straordinari", siamo di fronte alla "più grande prova" dalla seconda guerra mondiale e "in gioco c'è la tenuta dell'Europa". Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi.

01:18 Fauci, tornerà di sicuro in autunno - "Sono certo che l'epidemia di coronavirus ci sarà in autunno, ma saremo più preparati. Se sarà grande o piccola dipenderà dalla nostra risposta": lo ha detto Anthony Fauci, l'autorevole virologo della task force Usa anti coronavirus.

00:52 Trump, ho firmato stop a immigrazione - Donald Trump ha annunciato nella briefing alla Casa Bianca sul coronavirus di aver firmato l'ordine esecutivo che limita l'immigrazione in Usa, sospendendo per 60 giorni le green card.