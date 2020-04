Coronavirus: I fatti del giorno. Pregliasco, a scuola non prima di settembre

Ore 10.26 - "La soluzione migliore è quella più protettiva, cioè rimanere chiusi fino a settembre. Riaprendo ci sarebbero milioni di bimbi, genitori, docenti e addetti alle pulizie che si spostano, aprendo un rubinetto che determinerebbe un gran numero di contatti". Così a Circo Massimo su Radio Capital il virologo Fabrizio Pregliasco sulle scuole e aggiunge: "Non abbiamo un'indicazione scientifica" su quanto e come aprire questi rubinetti. Certo, dice, "bisogna far ripartire le attività strategiche. L'aspetto sociale può essere un po' ritardato. Richiudere sarebbe devastante".

Ore 10.06 - "Il mio auspicio è che il Piemonte, la mia città, possa ripartire insieme alle altre regioni, perché dal punto di vista economico credo che la ripartenza magari della Lombardia e del Veneto senza il Piemonte potrebbe creare grandi difficoltà economiche al nostro territorio, sempre in sicurezza". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ospite della trasmissione Agorà su Rai Tre, parla così della fase 2.

Ore 9.42 - Il settore dei pubblici esercizi - bar, ristoranti, pizzerie, catene di ristorazione, catering, discoteche, pasticcerie, stabilimenti balneari - "con 30 miliardi di euro di perdite è in uno stato di crisi profonda con il serio rischio di veder chiudere definitivamente 50.000 imprese e di perdere 300 mila posti di lavoro". E' l'allarme di Fipe-Confcommercio spiegando che "già molti imprenditori stanno maturando l'idea di non riaprire l'attività perché le misure di sostegno per il comparto sono ancora gravemente insufficienti e non si intravedono le condizioni di mercato per poter riaprire".

Ore 9.40 - "Sono riflessioni, anche di natura costituzionale, che faremo con grande profondità un attimo dopo che sarà chiusa l'emergenza. Ora è il momento di lavorare insieme, senza alcuna polemica, gomito a gomito". Così a Circo Massimo su Radio Capital, il ministro della Salute, Roberto Speranza, su regionalizzazione e Sanità. E per la Lombardia, 'è sotto attacco?', gli è stato chiesto. "Lavoro ogni giorno e ogni ora con tutte le regioni italiane per affrontare questa sfida. Guai a dividersi o ad alimentare polemiche", ha risposto.

Ore 8.08 - Per l'emergenza Coronavirus EssilorLuxottica sta lavorando a "misure volte a ridurre tutte le spese operative e di cassa, come il taglio o il posticipo dei compensi del gruppo dirigente" e il Cda ha approvato l'applicazione della "misura ai suoi membri, riducendo i loro compensi del 50%". Lo si legge in una nota. Cancellato il dividendo 2019 prima 'sospeso', sarà rima valutato nella seconda metà dell'anno. Nasce fondo "anti COVID-19 da 100 milioni che sosterrà i dipendenti in difficoltà e le loro famiglie".

Ore 7.07 - "Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica - la politica è una forma alta di carità -, per i partiti politici dei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del Paese, e non il bene del proprio partito". Lo ha detto papa Francesco all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.

Ore 4.27 - Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al coronavirus, per un totale di 40.661. Lo rende noto la Johns Hopkins University.