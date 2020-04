Canada, almeno 16 i morti nella sparatoria in Nuova Scotia

Un 51enne travestito da poliziotto ha ucciso almeno 16 persone tra cui una agente in Nuova Scozia, nella peggiore sparatoria del Canada negli ultimi 30 anni. Il killer è stato poi ucciso durante il suo arresto, dopo una vasta caccia all'uomo durata circa 12 ore in tutta la provincia orientale canadese. L'uomo, identificato come Gabriel Wortman, 51 anni, possedeva una proprieta' immobiliare ad Halifax, la capitale della provincia. Ancora ignoto il motivo del gesto. Tutto e' cominciato a Portapique, una piccola comunita' rurale a 35 miglia da Truro, Nova Scotia.