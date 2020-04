Coronavirus: Usa, altri 1.509 morti in 24 ore. Trump: 'Spetta a me riaprire Paese'

STATI UNITI - Gli Stati Uniti hanno riportato ieri altri 1.509 morti per coronavirus in 24 ore, per un totale di 23.529, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Lo stato di New York, epicentro dell'epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19. "Siamo vicini a completare il piano per riaprire il Paese": lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel briefing quotidiano alla Casa Bianca sul coronavirus, precisando che una decisione sara' annunciata nel giro di giorni. "Nessuno che avesse bisogno di un respiratore e' rimasto senza", ha spiegato Trump.

INDIA - Il primo ministro Narendra Modi ha annunciato oggi l'estensione fino al 3 maggio del confinamento in India per combattere la pandemia di coronavirus. "Le discussioni con i leader statali e i ministri hanno portato alla conclusione che il contenimento dovrà essere esteso. Alcuni stati hanno già deciso di estenderlo. Il Paese dovrà estenderlo almeno fino al 3 maggio", ha detto il leader nazionalista indù in un discorso tv alla nazione. Dal 25 marzo in India, paese da 1,3 miliardi di abitanti, è in atto un severo confinamento a livello nazionale.

GIAPPONE - Circa il 70% dei casi di contagi di coronavirus in Giappone riguardano le persone con un'età intorno ai 50 anni, mentre l'80% delle morti dovute all'agente patogeno colpisce gli individui con più di 70 anni. E' quanto evidenziano i dati del ministero della Salute nipponico, escludendo i circa 700 passeggeri della nave Diamond Princess, ancorata nella baia di Yokohama, a sud di Tokyo. L'indagine aggiornata a domenica sera indica che le morti da coronavirus in Giappone comprendono 37 persone tra i settantenni, 36 tra chi ha più di 80 anni di età e 11 tra gli ultra novantenni. Gli individui che superano i 70 anni di età costituiscono l'82,4% del totale delle vittime. Allo stesso tempo, lo studio del ministero non segnala morti tra i pazienti sotto i 30 anni o casi gravi in quella fascia di età. Ad oggi i casi di contagi in Giappone si assestano a 7.645, con 143 morti accertate.

PAKISTAN - Con i tre decessi di ieri, il numero dei morti per il nuovo coronavirus è salito a 96 in Pakistan, mentre i contagi sono aumentati di 342 con il totale che ha raggiunto il numero di 5.716 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Sanità. I guariti sono 1.378. La provincia orientale del Punjab è l'area più colpita con 2.826 casi seguiti dal Sindh con 1.452 contagi. Oggi ad Islamabad si terrà una riunione d'emergenza del centro operativo nazionale per adottare importanti decisioni sulla situazione del nuovo coronavirus, incluso il lockdown in corso nel Paese.