Coronavirus: i fatti della giornata, la cronaca dall'Italia e dal mondo

Ore 8.30 - La Commissione europea ha dato oggi il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Con due decisioni distinte Bruxelles ha dato luce verde alle misure a sostegno dell'economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.

Ore 7.59 - La Cina vede ritornare il surplus commerciale a marzo: 19,9 miliardi di dollari, in calo sui 31,5 miliardi di marzo 2019, ma in controtendenza sui 18,55 miliardi attesi e sul deficit di 7,1 miliardi di gennaio-febbraio a causa degli effetti della pandemia del Covid-19. Su base annua, hanno riferito le Dogane cinesi, l'export cede il 6,6% (contro stime a -14% e un tonfo a -17,2% di gennaio-febbraio), mentre l'import accusa una contrazione dello 0,9%, molto meno del 9,5% stimato dagli analisti (-4% nel primo bimestre 2020).

Ore 4.55 - Gli Stati Uniti hanno riportato ieri altri 1.509 morti per coronavirus in 24 ore, per un totale di 23.529, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Lo stato di New York, epicentro dell'epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19.