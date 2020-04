Tre astronauti verso la Stazione spaziale dopo la quarantena

L'astronauta americano Chris Cassidy e i cosmonauti russi Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner sono decollati stamani dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alla volta della Stazione spaziale internazionale (Iss), dopo aver seguito una rigida quarantena nel pieno della pandemia di Covid-19. Lo riportano i media russi.

I tre astronauti viaggiano a bordo di una navicella Soyuz Ms-16 e dovrebbero raggiungere l'Iss sei ore dopo il decollo, ovvero circa alle 17 di Mosca, le 16 in Italia. Cassidy si è detto dispiaciuto del fatto che le famiglie degli astronauti non siano potute andare a Baikonur a causa delle misure straordinarie adottate per la pandemia di coronavirus. "Ma capiamo che il mondo intero è colpito dalla

stessa crisi".