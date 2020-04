Usa, altri 1.200 morti in un giorno

Altre più di 1.200 persone affette dal nuovo coronavirus sono morte in 24 ore negli Stati Uniti, secondo il conteggio pubblicato ieri sera dalla Johns Hopkins University. Il Paese registra un totale di 337.072 casi di infezione e 9.633 decessi, secondo il database. Intanto, almeno 22 dipendenti della società che gestisce la rete della metropolitana di New York sono morti per complicazioni dovute al coronavirus. A rendere noto il tragico bilancio le autorità cittadine. Su 74mila dipendenti dell'iconica subway newyorchese oltre mille sono risultati positivi al Covid-19, mentre 5.430 dipendenti della Mta, la societa' dei trasporti pubblici, sono in quarantena a casa.