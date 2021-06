L'università Sant'Anna tra prime 10 giovani università al mondo

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è l'unica italiana fra le prime 10 giovani università del mondo, ossia che hanno meno di 50 anni, nella classifica pubblicata da Times Higher Education (THE), che comprende 475 università di 68 Paesi.

Otto le università italiane nelle prime 100. In testa al THE c'è Young University Rankings 2021 sono Nanyang Technological University di Singapore, la francese Paris Sciences et Lettres e Hong Kong University of Science and Technology. Nei primi 10 posti sei università asiatiche (3 della Corea del Sud, 2 di Hong Kong e 1 di Singapore), 3 europee (da Francia, Olanda e Italia) e 1 australiana.

Per la Scuola Superiore Sant'Anna è il sesto anno consecutivo nei primi dieci posti

della classifica, che comprende complessivamente 16 università

italiane; di queste otto si posizionano fra le prime cento e

sono Vita e Salute San Raffaele (in posizione 30), Roma Tor

Vergata (68), entrata per la prima volta nella classifica con

l'Università di Bolzano (96), e poi le università di Milano

Bicocca (74), Verona (93), Brescia (96), Politecnico di Bari

(99).

Dalla posizione 100 in poi troviamo le università di Sannio

(102), Insubria (119), Tuscia (138), Udine (140), Roma Tre

(169), Calabria (177), Piemonte Orientale (187) e Foggia (201).

Per compilare la classifica THE ha valutato 1.527 università

di 93 nazioni, rispetto alle 1.993 che hanno presentato i dati

richiesti senza raggiungere la soglia minima. I parametri

utilizzati sono gli stessi utilizzati nella classifica delle

migliori università senza fare riferimento ad anno di nascita o

dimensionamento, valutando in particolare la formazione, la

ricerca (attraverso il numero e la rilevanza delle pubblicazioni

e il relativo numero di citazioni), il trasferimento

tecnologico, l'apertura internazionale. Cinque i parametri

considerati, come l'insegnamento, la ricerca, le citazioni,

l'apertura internazionale e la collaborazione con l'industria.