Anticorpi Monoclonali, la distribuzione è affidata al commissario Arcuri

E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza per l''Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19'.

E' autorizzata la temporanea distribuzione dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab e l'associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall'azienda farmaceutica Eli Lilly, e l'associazione di anticorpi monoclonali casirivimab-imdevimab dell'azienda farmaceutica Regeneron/Roche.

La distribuzione dei farmaci con anticorpi monoclonali è effettuata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Lo prevede il decreto del ministro della Salute 'Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19' pubblicato in gazzetta ufficiale.



Per l'anno 2021, "nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19", si legge nel decreto del ministero della Salute, con riferimento alla legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178.