Tania Cagnotto non andrà a Tokyo 'Nuova vita dentro di me'

Tania Cagnotto si ritira. La tuffatrice azzurra dice basta e lo comunica con un lungo messaggio via social in cui annuncia la nuova maternità. "Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. E' stata una scelta davvero difficile... Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta".