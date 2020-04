Per le nuove misure da mettere in campo contro i danni economici del Coronavirus il governo si starebbe apprestando, secondo quanto si apprende, a chiedere al Parlamento uno scostamento dagli obiettivi di deficit fino a 55 miliardi. In questo modo l'indebitamento complessivo per il 2020 salirebbe di qualche decimale oltre il 10%.

I numeri saranno indicati nel Def per il quale è atteso un Cdm che si ipotizza si terrà nella tarda serata di oggi.