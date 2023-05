Raccolta del risparmio gestito nel trimestre a -7 miliardi

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Il risparmio gestito nel primo trimestre va meglio del previsto con una raccolta comunque negativa per 7 miliardi di euro ma in lieve recupero rispetto alla lettura preliminare che indicava -8,9 miliardi. Il periodo gennaio-marzo è, dunque, di consolidamento indica Assogestioni nella consueta mappa trimestrale .

A crescere di quasi 50 miliardi di euro è, invece, il patrimonio gestito, salito a 2.257 miliardi di euro a fine marzo dai 2.210 miliardi di euro di fine dicembre 2022, grazie principalmente a un effetto mercato positivo.

Tale spinta è relativa in particolare ai fondi aperti, che con un patrimonio di 1.100 miliardi pesano per quasi il 49% delle masse e forniscono la fotografia del mondo retail, con un bacino di quasi 12 milioni di italiani, come emerso dal recente aggiornamento dell'Osservatorio Sottoscrittori dell'Ufficio Studi.

"Anche durante il primo trimestre di quest'anno l'andamento del patrimonio è stato determinato da due spinte di segno opposto", spiega Alessandro Rota, direttore Ufficio Studi Assogestioni.

"Considerando i soli fondi aperti, rileviamo una raccolta netta negativa, anche se - rileva Rota - per un valore modesto pari a -3,7 miliardi di euro, mentre l'effetto mercato è stato del +2,7% in base alle nostre stime, merito soprattutto delle buone performance del comparto azionario, che hanno determinato una crescita del patrimonio di circa 30 miliardi euro". (ANSA).