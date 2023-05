Assoreti, nel trimestre portafoglio reti sale a 729 miliardi

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Il primo trimestre dell'anno si chiude con una valorizzazione dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento, distribuiti dagli intermediari associati Assoreti tramite i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che sale a 729,4 miliardi di euro, con una crescita del 4,4% rispetto a fine dicembre 2022 alla quale la raccolta netta e l'effetto mercato contribuiscono rispettivamente per il 2%. Strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali raggiungono i 610,8 miliardi di euro rappresentando, nel loro insieme, l'83,7% del patrimonio (+1,1% trimestre su trimestre). Di questi, 471,9 miliardi sono investiti in prodotti del risparmio gestito (il 64,7% del portafoglio, -1,2% trimestre su trimestre) e 138,8 miliardi in strumenti finanziari amministrati (il 19% del patrimonio, +2,4% trimestre su trimestre).

La componente strettamente finanziaria (Oicr, gestioni individuali e titoli amministrati) aumenta dell'8,4% trimestre su trimestre con un effetto mercato stimato al 3,1%. La liquidità scende a 118,6 miliardi, con un'incidenza in portafoglio del 16,3% (-1,1% trimestre su trimestre).

"Nonostante il perdurare delle difficoltà, l'attività delle Reti continua a dimostrarsi solida. Per il secondo trimestre consecutivo, l'effetto positivo dei mercati finanziari torna ed essere leva di crescita del patrimonio dei clienti gestito dalle nostre Associate. Ma la crescita deriva anche dai risultati di raccolta netta che si confermano allineati a quelli dell'anno precedente. I valori aumentano, la fiducia viene ripagata nel tempo." afferma Massimo Doris, presidente dell'associazione.

