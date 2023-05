Trimestre in crescita per Banca Generali, utile a 83 milioni

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Banca Generali mette a segno nel primo trimestre un utile netto consolidato di 83,1 milioni di euro, in crescita del 22%. Il margine d'interesse schizza a 71 milioni (+215%). Le commissioni nette ricorrenti sono a 113,3 milioni (-6%). I costi operativi 'core' ammontano a 57,4 milioni (+6%). Le masse totali sono cresciute a 85,9 miliardi, raggiungendo un nuovo massimo storico nel percorso di crescita dimensionale perseguito dalla banca (+2,3% anno su anno +3,5% da inizio anno). Il risultato è stato favorito dai solidi volumi della raccolta netta e dalla ripresa dei mercati finanziari messa a segno da inizio anno, dopo la forte correzione dell'anno precedente sia nell'equity, sia nei bond. La raccolta netta nel trimestre è stata di 1,5 miliardi (+4%).

Da inizio anno (dati cumulati al 30 aprile) ammonta a 2 miliardi (+4%). "Guardiamo con cautela alle sfide economico-finanziarie sui mercati per i prossimi mesi ma siamo fiduciosi di poter continuare a crescere in linea ai target del piano forti di un posizionamento unico e di un livello di servizio sempre più riconosciuto e apprezzato dalla clientela", sottolinea l'ad e direttore generale, Gian Maria Mossa. (ANSA).