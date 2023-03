Banca Generali: raccolta febbraio 442 milioni,859 da inizio anno

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di 442 milioni di euro in febbraio, portando il totale da inizio anno a 859 milioni. Commentando il risultato l'amministratore delegato e direttore Generale Gian Maria Mossa, ha indicato un "risultato solido in un mese caratterizzato da volatilità e prudenza sui mercati per le aspettative di nuovi interventi dalle banche centrali". "La nostra forza nei servizi di investimento, advisory evoluta e gestioni patrimoniali - ha aggiunto - continua ad emergere dai flussi confermando la qualità dei nostri banker e della nostra rosa di soluzioni ad alto valore aggiunto". "Nelle ultime settimane - ha proseguito Mossa - stiamo assistendo anche ad un ritorno di posizioni sul gestito nei fondi mentre sugli investimenti assicurativi l'attenzione dei colleghi di rete a febbraio era in attesa delle nuove iniziative in rampa di lancio dalla fine del mese". "I segnali positivi che ci arrivano dal territorio dalla nuova clientela e da professionisti interessati alla nostra realtà - ha concluso- ci fanno guardare con fiducia e ottimismo ad un'accelerazione del trend di raccolta già da marzo". (ANSA).